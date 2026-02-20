「ロッテ春季キャンプ」（２０日、糸満）サブロー監督（４９）が奇想天外なシートノックを課した。通常のポジションではなく、外野手のポランコが一塁、捕手・寺地が三塁。内野手の池田、小川、宮崎竜らが外野。それ以外にも本職以外の守備位置に配置。全員をシャッフルし、不慣れなポジションを守らせた。「不測の事態ですね。１人数ポジションぐらい守れたらね、僕らも使いやすいし、出れるチャンスも可能性が広がるかなと