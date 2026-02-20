貨物船と遊漁船が衝突する事故があり、遊漁船に乗っていた2人が心肺停止となっています。鳥羽海上保安部によりますと、20日午後1時前、三重・鳥羽市国崎町沖で貨物船「新生丸」の船長から「5分ほど前に漁船かなにかと衝突した」と通報がありました。この事故で、釣り人や船長ら13人が乗っていた遊漁船「功成丸」が2つに割れ、全員が海へ投げ出されました。消防などによりますと、事故発生から2時間半後に13人全員が救助され病院に