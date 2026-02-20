実は前政権時代に採用しようとしたカラーアメリカ空軍は2026年2月18日、新たな大統領専用機VC-25Bのカラーイメージを公開しました。【画像】結局どっちがいいの？ これが、トランプ案とバイデン案の新エアフォース・ワンです最新のカラーリングでは、白と明るい青を基調とした従来のデザインを廃し、濃紺・赤・金・白というアメリカ国旗に採用されている色を基調とした塗装となっています。要人輸送機としてアメリカ空軍が保有