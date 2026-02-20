認知症によって起こる変化 認知症と一言でいうと、脳の変化というイメージはできますが、具体的にどんな変化が起こるのかと聞かれると、答えるのが難しいという飼い主さんも多いのではないでしょうか。 人間のように食事の満腹感などのコントロールの難しさや徘徊などは結びつけやすいですが、犬の場合どのような変化が起こるか知っていますか？ 実は最近見られるようになった行動変化は、認知症の特有の行動かも