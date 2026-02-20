西武鉄道は2月19日、新宿線に新型有料着席車両「トキイロ」を導入すると発表した。現行の特急用車両10000系「ニューレッドアロー」の後継車両として、2027年春に運行を開始する。車両製造は川崎車両が担当。8両編成で「2-2」配列のリクライニングシートを基本とし、トイレも備える。車両デザインや愛称、ロゴは、空間づくりを手がける丹青社と共同で策定した。愛称は朝・昼・夕それぞれの時間の空の色「時の色」をイメージし、カタ