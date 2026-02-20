全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号のヤエチカグルメベスト5特集で、4位だった『もつ焼き煮込み三六八重洲店』を紹介します。看板料理のツートップは必食すべし！2枚看板は「もつ焼き」と「どて煮込み」。厳選した国産豚モツは鮮度と質にとこトンこだわっており、臭みナシの誠実なおいしさは下処理から串打ちまで徹底した仕込みの賜物だろう。