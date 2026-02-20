U-NEXTは、MVNOサービス「U-NEXT MOBILE」で、新たに契約し、開通したユーザーを対象に3000ポイントを付与するキャンペーンを開始した。期間は5月11日11時59分まで。 期間中、条件を満たすユーザーへ3000円分のU-NEXTポイントがプレゼントされる。プランの月々の支払いにU-NEXTポイントが充当でき、毎月付与される1200ポイントと合わせて、10カ月相当分をポイントでまかなえる。