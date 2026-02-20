アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージが終了した。日本勢はFC町田ゼルビアが１位、ヴィッセル神戸が２位、サンフレッチェ広島が３位と、トップ３を独占した。一方で、韓国勢は苦戦。７位のFCソウルと８位の江原FCはなんとかラウンド16に勝ち上がったものの、９位の蔚山現代は敗退となった。マレーシアのジョホール・ダルル・タクジム（６位）の後塵を拝す結果となり、韓国メディアは悲嘆。『Xports