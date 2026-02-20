北海道日高町のバーの壁の中で女性の遺体が見つかった事件で、殺人などの罪で４９歳の男が起訴されました。男は遺体をタイヤ袋に入れ、ガムテープを巻きつけて遺棄していたということです。殺人と死体遺棄の罪で起訴されたのは、日高町の松倉俊彦被告４９歳です。松倉被告は２０２５年１２月３１日、町内の看護師・工藤日菜野さんの自宅で工藤さんの首をロープで圧迫して殺害し、自らが経営するバーの壁の