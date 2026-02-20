北海道・枝幸町のホタテ加工場で、2025年5月15日に作業員の男性2人が死傷した作業事故で、警察は2026年2月20日、現場にいた作業の元請け業者の男（31）と、死傷した2人と同じ下請け業者の役員の男（71）を書類送検しました。男2人は事故当日、水産廃棄物処理施設でポンプ交換作業をするにあたり、危険防止措置をとることを怠った結果、硫化水素を吸引した江上弘将さん（当時41）を死亡させ、別の男性作業員（45）を一時意識不明の