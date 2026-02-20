多くの人が能登へ足を運ぶきっかけを作り、震災からの復興を後押しへ、北陸農政局の若手職員が、能登の食や祭りの文化を紹介するリーフレットやPR動画を制作しました。20日、金沢駅では、北陸農政局の若手職員が石川県外から訪れた人などに、能登の郷土料理や独自の風習が受けつがれる祭りを紹介したリーフレットを配りました。多くの人に能登へ足を運んでもらうことで、震災からの復興支援につなぐことをめざしています。北陸農政