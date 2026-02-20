プロリーグに移行したハンドボールの「ハニービー石川」の選手たちが20日、初めての「e−Tax」による確定申告を行い、利用促進を呼びかけました。「ハニービー石川」の選手たちは、実業団から新リーグへの移行に伴い、ハンドボールのプロ選手として契約し、その多くが今回初めて確定申告を行うことになりました。20日は、19人の選手たちが松任税務署の協力を得て、マイナンバーカードと「e−Tax」による確定申告を体験しました。プ