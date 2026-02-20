21日（土）は、北日本から西日本にかけては広い範囲で晴れるでしょう。ただ、明け方頃までは道南や東北北部で所によりにわか雨やにわか雪がある見込みです。また、関東の沿岸部や東京の島しょ部では朝までは所によりにわか雨や雷雨があるでしょう。南西諸島は晴れたり曇ったりとなり、所によりにわか雨がある見込みです。最高気温は、全国的に平年より高くなり、平年より5℃以上も高くなって4月上旬から中旬並みとなる所もある見込