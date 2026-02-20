銀座コージーコーナーは、「コージープレミアム とろける銀座プリン」のパッケージをリニューアルして、2月20日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で販売する。「コージープレミアム とろける銀座プリン」は、昨年3月の発売以来、かため派に対してとろける派の消費者に支持される、なめらかな口どけのよさが特徴のプリン