おやつカンパニーは、コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛されている「ブタメン」とサンリオが展開するサンリオキャラクターズとのコラボ企画として、「ブタメン×サンリオキャラクターズ」コラボ菓子セットを2月26日から全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他で販売する。駄菓子とは思えないほど本格的な味と、コバラ満たしにちょうどいいサイズで、1993年の発売から30年以上愛され