北朝鮮が朝鮮労働党の重要会議、「党大会」にあわせ、大規模な軍事パレードの準備を進めていることがわかりました。韓国のシンクタンクが今月9日から17日に撮影された衛星画像を分析したところ、北朝鮮軍が軍事パレードに向けた予行演習を進めていることがわかったということです。首都・平壌の軍用空港でおよそ1万2000人の兵士による予行演習が確認されたほか、中心部の金日成広場では多くの人が動員され朝鮮労働党の旗を描く様子