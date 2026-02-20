スポーツ用品販売のアルペンが全国に展開するゴルフ専門店ゴルフ5は、フォーティーンと共同開発したクラブ「FA−I（エフエーアイ）アイアン」を3月6日から発売する。「FA−I」は、F＝FOURTEEN（フォーティーン）、A＝ALPEN（アルペン）、I＝IRON（アイアン）の頭文字を冠した、ゴルフ5限定のハイバウンスの鍛造アイアン。近年、インパクト時にロフトを立てて効率よく飛ばす「ハンドファースト」のスイングが一般ゴルファーにも浸透