東京都は3月20日から、『ポケモンカードゲーム』をモチーフとしたプロジェクションマッピング『ポケモンカードゲーム TOKYO LUMINOUS NIGHT』を都庁第一本庁舎で始める。公開初日はピカチュウが登場するミニイベントも予定している。【写真】どんな映像になる??かわいいピカチュウ今年30周年を迎え、世界中で親しまれてきたポケモンカードゲームをモチーフに、都庁舎の壁面に光と映像によるプロジェクションマッピングが展開さ