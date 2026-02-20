◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第5クール2日目（20日、沖縄・那覇）巨人の春季キャンプは第5クールに突入。赤星優志投手がここまでの手応えを明かしました。ここまでを振り返り「順調にきていると思うのでケガなくこのまま頑張りたいな」と語った赤星投手。キャンプ地を沖縄に移し、「すごく暖かくて…よき調整ができている」と今の状態を明かします。17日に行われたロッテとの練習試合では、2番手として3回からマウンドにあが