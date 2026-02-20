「和のスイーツ アソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）」ハーゲンダッツ ジャパンは、ハーゲンダッツ アソートボックス「和のスイーツ アソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）」を3月24日から期間限定で発売する。アソートボックス「和のスイーツ アソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）」は、「和×洋」をコンセプトに、親しみのある和素材を洋スイーツに仕立て