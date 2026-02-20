「国家危機管理室」の看板をかける木原官房長官（右から2人目）＝20日午前、内閣府政府は、災害など緊急事態への対処を担う部署の呼称を「事態室」から「国家危機管理室」へと変えたことに伴い、東京都内の内閣府庁舎に20日、看板を設置した。呼称を変更したのは今年1月で、職員数などの体制に変更はなく、危機管理を担う職員の士気を高めるのが目的だ。木原稔官房長官は20日の記者会見で「国家危機管理室を中心に関係省庁が緊