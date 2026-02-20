2人1組で争う男子団体スプリントが19日に行われ、五輪3大会連続メダルの渡部暁斗（37＝北野建設）と山本涼太（28＝長野日野自動車）の日本は6位だった。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS141メートル）で3位につけ、首位ドイツと21秒差で1・5キロずつを交互に5度滑る後半距離（15キロ）をスタートした。今季限りでの引退を表明している渡部にとって、自身6度目で最後の五輪。98年の長野、02年のソルトレークシティーと2大会連続で五輪に