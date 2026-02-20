「ロッテ春季キャンプ」（２０日、糸満）２１日の楽天戦（金武）に先発する西野勇士投手（３４）が、ブルペンで調整。昨季より１週間ほど早い実戦登板となるが、「しっかり競争はしないといけないと思うし、その中でちゃんと結果も出していきたい」と話した。ベテランにとって、大きなモチベーションがある。今季の球宴は地元・富山で開催されるが「地元でのオールスターで投げられる機会なんて多分もうないと思うので、そこ