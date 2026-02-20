全ての閣僚を再任させた「高市内閣2.0」の発足から2日。いよいよ本格始動しました。高市首相が20日に臨んだのは、就任後初めてとなる施政方針演説です。解散前とは様変わりし、与党が約4分の3の議席を占める衆議院の本会議場に立った高市首相。今後取り組む重点課題や政治姿勢などの基本方針を説明しました。高市首相：「日本列島を強く豊かに」。私のこの使命を政策の積み重ねの上に全身全霊をかけて成し遂げてまいります。午後2