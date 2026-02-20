エコバックスジャパンは2月20日、ロボット掃除機の新製品「DEEBOT T90ファミリー」を発表した。ゴミ収集やモップ清掃のステーションが付属する高性能モデル。最大30,000Paという業界最高クラスの吸引力や、より強い力で水拭きできるローラー式モップ、最大4cmの段差を乗り越えるホイールなどの装備を備えた。価格は、「DEEBOT T90 PRO OMNI」が159,800円、一部の装備を簡略化した「DEEBOT T90 OMNI」が149,800円。すでに販売中。吸