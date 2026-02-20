米伝説的ロックバンド・ジャーニーは、これで最後となる「ファイナル・フロンティア・ツアー」を直前に控え、１９７０年代の創設初期からリードボーカルを務めたスティーヴ・ペリー（７７）にツアー参加を呼び掛けている。米誌「アルティメット・クラシック・ロック」とのインタビューで、同バンドのキーボード奏者ジョナサン・ケイン（７５）は、ジャーニーの最盛期にフロントマンを務めたペリーに出演の打診したことを明かし