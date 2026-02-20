【Pokemon Presents】 2月27日23時～ 放送予定 ポケモンは、「Pokemon Day」を記念した配信番組「Pokémon Presents」を、ポケモン公式Youtubeチャンネルにて2月27日23時より放送する。 2月27日は、「ポケモン」シリーズ初代「ポケットモンスター 赤・緑」が発売された日。これを記念し、「ポケモン」の最新情報などを届ける配信番組「Pokémon Presents」が放送さ