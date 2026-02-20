【モデルプレス＝2026/02/20】タレントの小島瑠璃子が19日、「資産、全部売ってみた」（ABEMA／夜11時〜）に出演。過去の報道に言及する場面があった。【写真】小島瑠璃子「前代未聞に美しい」イメチェン姿◆小島瑠璃子、自身の報道に言及この日、同番組にはモデル・タレントのゆきぽよがVTRにゲスト出演。2021年に知人男性の事件報道が出たことをきっかけに芸能活動を休止した過去を振り返り、言葉を詰まらせ涙する場面があった。