結婚から約1年後に妊娠を発表していた女優チョ・ボアが、男児を出産した。2月20日、所属事務所BILLIONSは「チョ・ボアが本日（20日）、男の子を出産したうれしいニュースをお伝えする」と発表した。【画像】「リアルすぎ…」チョ・ボアの“濃厚キスシーン”続けて、母子ともに健康であることを明かし、「ご家族の愛情と祝福の中で安静に過ごしている」と伝えた。チョ・ボアは2024年10月、一般男性と結婚式を挙げた。お相手とは長い