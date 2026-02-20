【モデルプレス＝2026/02/20】タレントのユージが2月19日、自身のInstagramを更新。3000万円超えの高級愛車とのお出かけショットを公開し、注目を集めている。【写真】4児のパパタレ「絵になる並び」3000万超え高級車マイバッハとのお出かけショット◆ユージ、3000万超えの高級車とお出かけユージは「マイバッハちゃんとお出掛け」とつづり、青空の下で愛車に寄りかかる写真を投稿。1月18日の投稿で納車を報告していた3000万円超え