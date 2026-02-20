ZEROBASEONE（ZB1）のキム・ギュビンが、日本語でファンへの愛を綴った。キム・ギュビンは最近、ZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新。「えいえんにあいするよ」という日本語のコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】「脚の長さ2m？」ギュビン、“バグリ”スタイル公開された写真には、コンサート会場のステージ裏でポーズを決めるキム・ギュビンの姿が収められている。キム・ギュビンは、ホワイトシャツにジャケット