◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディック複合（日本時間１９日、テーゼロ・クロスカントリー競技場）【バルディフィエメ（イタリア）１９日＝松末守司】男子団体スプリントで、五輪最後のレースとなった渡部暁斗（３７）＝北野建設＝が山本涼太（２８）＝長野日野自動車＝と組んだ日本は６位だった。２人一組で争う新種目の前半飛躍（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートルで）で渡部は１１９メートル、山本は１２５・５メートルで３