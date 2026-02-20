湘南は２０日、親会社であるＲＩＺＡＰグループの連結子会社であるＲＩＺＡＰスポーツパートナーズ株式会社とともに、クラブ株式の譲渡を決議し、同日付で譲渡先との株式譲渡契約を締結したと発表した。同日開催された取締役会において、ＲＩＺＡＰスポーツパートナーズ株式会社が保有する株式会社湘南ベルマーレ全株式（５０・００２％）を、株式会社フジタを代表とする共同出資者へ譲渡することについて決議した。その後、