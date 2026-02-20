◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）＝２月２０日、美浦トレセン悲願のＪＲＡ・Ｇ１制覇を狙うウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は、角馬場から坂路へ向かい、気分良さそうに駆け上がり気配の良さを伝えた。７枠１４番に決まった高木調教師は「いいんじゃないですか。もう少し内が良かったけど仕方ないですね。並びを確認しましたが、ここなら