◆米女子プロゴルフツアーホンダＬＰＧＡ第１日（２０日、タイ・サイアムＣＣ＝６６４９ヤード、パー７２第２ラウンドが行われ、２６位で出た岩井千怜（ちさと、ホンダ）が１０バーディー、ボギーなしの６２をマークし、通算１３アンダーで首位と４打差の３位に浮上した。今季から登録名を「ＣｈｉｚｚｙＩｗａｉ」に変更し、米ツアー２勝目を目指して週末に臨む。６５の勝みなみ（明治安田）と６７の山下美夢有（花王）