第2次高市内閣の発足を受けて行われた緊急の世論調査で、高市内閣の支持率は73パーセントに上りました。その高市首相は、20日午後、施政方針演説を行い、「強い経済、強い外交安保政策の実現」を訴えました。おととい18日に発足した第2次高市内閣。高市首相が掲げる、「責任ある積極財政」を担う静岡7区選出の城内実経済財政担当相と、県内にゆかりのある片山さつき財務相も再任となりました。19日夕方、静岡･焼津市で行われ