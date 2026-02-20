プジョー5008がフルモデルチェンジステランティス・ジャパンは2026年2月19日、プジョーの3列シート7人乗りSUVの新型『プジョー5008（ゴーマルマルハチ）ハイブリッド』を発売した。【画像】ハイブリッドパワートレインを共用するプジョー5008、シトロエンC5エアクロス、DS No4全114枚新型5008は、従来モデルより全長を17cm延長し、より広大な居住空間と積載性を実現した。プジョー5008ハイブリッド ステランテ