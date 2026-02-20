ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで逆転の金メダルに輝いた三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペアが、24日発売『AERA』3月2日号の表紙を務める。【写真】「もはや夫婦」“ほっこり”な寝起きのやりとりが披露された三浦璃来＆木原龍一同誌の表紙は、2人の競技中の報道写真に変更。誌面では、ミラノ・コルティナ五輪を現地で取材しているジャーナリストの野口美恵氏が、ショートプログラム5位からフ