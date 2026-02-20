ジェラート ピケ カフェから、春の訪れを彩る“Strawberry”フェアがスタート♡フレッシュないちごをたっぷり使ったクレープ、スムージー、ソフトクリームの限定メニューが登場します。見た目にも心ときめくスイーツたちは、春のときめきを閉じ込めたような可愛らしさ。各商品は2026年2月26日（木）～3月18日（水）の期間限定。春の甘いご褒美に、ピケカフェのいちご