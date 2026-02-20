国交省＝東京・霞が関2025年にクルーズ船で日本を訪れた外国人客は速報値で176万7千人だった。24年比で1.2倍に増えたが「25年に250万人」との政府目標には届かなかった。国土交通省が20日発表した。中国を含むアジア諸国の客足が、新型コロナウイルス禍からの回復途上にあるとしている。日本への寄港回数は1.3倍の3117回で過去最多。このうち外国船会社が運航するクルーズ船は2352回で、寄港先は長崎の194回が最も多かった。続