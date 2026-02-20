東京都の湾岸エリアに並ぶ高層ビル群＝2025年7月（共同通信社ヘリから）国土交通省が20日公表した四半期ごとの地価動向報告（1月1日時点）によると、三大都市圏と地方都市の80地点全てで地価が上昇した。全地点の上昇は2024年の第1四半期（4月1日時点）から8期連続。マンション需要が堅調で、国内外からの観光客増加に伴ってホテルや店舗の需要も好調だった。住宅地は22地点あり、15期連続で全地点が上昇した。上昇率は全て「0