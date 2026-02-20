◇米女子ゴルフツアーホンダLPGA第2日（2026年2月20日タイサイアムCCオールドC＝6649ヤード、パー72）26位から出た岩井千怜（23＝Honda）が10バーディー、ボギーなしの米ツアー自己最少62をマークし、通算13アンダーで3位に浮上した。トップとは4打差。65で回った勝みなみ（27＝明治安田）、67で回った山下美夢有（24＝花王）が9アンダーで10位。67で回った吉田優利（25＝エプソン）は8アンダーで13位につけた。首位