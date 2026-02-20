元NHKのフリーアナウンサー住吉美紀（52）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。108歳で亡くなった祖母について語った。MCの黒柳徹子（92）に祖母について聞かれると「108歳で一昨年亡くなりましたが、本当にラテン系のものすごい明るい祖母で。神戸弁でですね…」と答えた。そして「おばあちゃん、長生きの秘訣（ひけつ）は何かな？」って聞いたところ、「うーん、意地悪やな」と言われたエピソー