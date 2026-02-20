買ったものすべてに日付を書きこんでしまう祖父――そんなエピソードと共にThreadsに投稿されたのは、積水ハウスで建てた新築住宅の水切り部分に大きく書かれた「2022」の文字の写真。投稿したのは祖父の孫で、自身もマイホームについてSNSで発信しているyamaさん（＠yamarin_home03）。買ったものに日付を記入する習慣を持つ祖父が、ついには家にも記入してしまった――という衝撃のエピソードに「うちの家族も記入する」と同じ習