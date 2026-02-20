トヨタ「新ハイエース」発表に“反響殺到”！「これ乗ってたらカッコいい！」トヨタは2026年2月2日、キャブオーバー型バン・ワゴンの「ハイエース」に一部改良を施し、同日より販売を開始したと発表しました。2004年の登場から数えて22年目となり、もはや日本の風景の一部とも言える「200系」ハイエースですが、今回登場した改良モデル（通称“9型”）は長年のファンの悲願とも言える機能を搭載し、大きな話題を呼んでいます。