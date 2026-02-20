則竹裕之、須藤満、安藤正容によるAKASAKATRIOが、およそ3年ぶりとなるビルボードライブ公演を6月11日に横浜、6月18日に大阪にて開催する。 （関連：DEZOLVE、インストならではの垣根のなさを体感させるアンサンブルの妙味『CoMOVE』ツアー最終公演レポ） 2021年に赤坂で開催された則竹裕之（Dr）と須藤満（Ba）による35周年記念セッションに、安藤正容（Gt）が参加したことがきっかけで結成されたAKASAKATRIO