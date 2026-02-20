瀬戸内地方は高気圧に覆われて、広く晴れています。20日夜も晴れの天気が続くでしょう。 21日は朝から日差しがよく届く見込みです。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス2度、高松で3度でしょう。20日朝と同じくらいの気温になります。日中の最高気温は岡山で16度、津山と高松で15度の予想です。20日よりも気温が高くなります。積雪の多い地域では、なだれに注意してください。日曜日は雲が広がりやすく、にわか雨の可能性が