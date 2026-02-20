「2年交代」の慣例を破り、議長を続投して混乱を招いた福岡県飯塚市議会の江口徹議長が20日、辞任した。同日開会した定例会本会議で「一身上の都合」を理由に辞職願を提出し、全会一致で許可された。市議会では昨年5月以降、江口氏への反発から議事が滞り、半数以上の議案が未審議のまま閉会するなど異常事態が続いていた。今後は正常化に向かうとみられる。