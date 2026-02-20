福岡市早良区の市総合図書館で男女3人が刺された事件を受け、高島宗一郎市長は20日、報道陣の取材に応じ「未然にどうすれば、こういったことが防げるのかは非常に大きな課題だ」と述べ、当面は巡回を強化して利用者の安心につなげる考えを示した。同館は21日から通常通り開館する予定という。この日、臨時休館となった同館の事件現場を視察したという高島氏は「防犯カメラは60台くらいあって、警備員もいて、監視カメラの前で