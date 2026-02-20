ｉＰＳ細胞を使ったパーキンソン病の再生医療製品が世界で初めて実用化へ。患者からは期待の声です。２月１９日、厚生労働省の専門部会は、ｉＰＳ細胞を使ったパーキンソン病と心臓病、２つの再生医療製品について条件・期限付きでの製造・販売を了承しました。パーキンソン病は脳内で情報伝達を担う「ドーパミン」を作り出す細胞が減り手足が震えたり体がこわばったりする難病です。今回、了承された住友ファーマの「アム